10 معلومات عن محطة تحلية مياه البحر بطابا

يعد ملف المياه، والاستفادة من مياه البحر، ومعالجة مياه الصرف الصحي وإعادة تدويرها، كأحد المصادر المهمة غير التقليدية للموارد المائية ، هي المعركة التي تخوضها مصر لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، تنفيذا لرؤية مصر 2030، من خلال اقتحام مجال تحلية المياه والقدرة على تحقيق ما يشبه المعجزات فيه ، من خلال إقامة أكبر محطات تحلية، داخل المحافظات الحدودية، والمدن الساحلية.

وفي محافظة جنوب سيناء، بدأت الدولة المصرية خلال الأربع سنوات الماضية في استخدام التكنولوجيات الخاصة بتوفير مياه الشرب عن طريق تحلية مياه البحر؛ لذلك اهتمت شركة المياه لمحافظة شمال وجنوب سيناء، بإنشاء العديد من محطات المعالجة وتحلية مياه البحر، من أجل حل أزمة المياه التي يعاني منها الأهالي. وتضاعفت كميات المياه المنتجة وجرى إنشاء عدد من محطات التحلية ومن بينها محطة تحلية مياه البحر بمدينة طابا.

"البوابة نيوز" ترصد أبرز المعلومات عن محطة تحلية مياه البحر بطابا في السطور التالية:

جرى وضع حجر الأساس لمحطة تحلية مياه البحر بطابا في مارس 2022.

تعمل بطاقة 5000 متر مكعب/ يوم قابلة للتوسع إلى 10,000 متر مكعب / يوم.

تبلغ تكلفتها التقديرية 300 مليون جنيه.

مالك المشروع الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي.

تنفذها الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

الهدف من إنشائها هو دعم مدينة طابا والتجمعات البدوية وذلك لسد العجز المائي ودعم المحطة القائمة بالمدينة لدعم التوسع العمراني والمشروعات القومية المنتظر تنفيذها بالمحافظة.

مكونات المحطة المأخذ البحري، و الفلاتر الرملية و الميكرونية ووحدات التحلية، ومهمات الكهرباء ووحدات التوليد وخزانات المياه المنتجة سعة 10 آلاف م3.

تشتمل على عدة مباني، ومنها: مبنى المُولد، والذي يحتوي على مُولد بقدرة 1 ميجا فولت امبير.

مبنى خدمة المرشحات الصلبة، بعدد 3 طلمبات، وعنبر ضخ المياه المُنتجة، بعدد 2 طلبة مياه.

خزانين سعة كل منهما 5 آلاف م3، بإجمالي سعة تخزينية 10 آلاف م3 للمحطة ككل.

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