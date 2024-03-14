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الخميس 14 مارس 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

محافظات

"تعليم الفيوم" يحصد مركز ثاني وثالث جمهورية فى مسابقات رياض الأطفال والمرحلة الابتدائية

جانب من المسابقة
جانب من المسابقة
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شاركت مديرية التربية والتعليم بالفيوم (توجية التربية الموسيقية) في مسابقة رياض الأطفال والمرحلة الابتدائية على مستوى الجمهورية.

وحققت مديرية التربية والتعليم بالفيوم فى المسابقة الشتوية على مستوى الجمهورية (رياض الاطفال _ المرحلة الابتدائية)  للعام الدراسي 2024/2023م.

المركز الثانى جمهورية فى المرحلة الابتدائية، المركز الثالث جمهورية فى مرحلة رياض الأطفال.

وفي ذلك تقدمت الدكتورة أماني قرني وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم، بالتهنئة القلبية الخالصة للفائزين في المسابقات، وتوجيه التربية الموسيقية.

وقدمت رسالة شكر  لأحمد حسن قائم بعمل موجة عام التربية الموسيقية، ورسالة شكر لجميع المشاركين من الموجهين أشرف مكرم، وزينب خبيرى وأماني سامى وهناء وليم، وكذلك المشرفين والمدارس والطلاب المشاركين فى المسابقات على مستوى الجمهورية.

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