منخفضًا 15 جنيهًا.. أسعار الذهب في مصر تواصل تراجعها مسجلة 2975 جنيهًا للجرام

انخفضت أسعار الذهب المحلي منذ بداية جلسة اليوم الخميس لتستكمل تراجع الأمس، وذلك في ظل ضعف الطلب على الذهب خلال الفترة الحالية، بالإضافة إلى التراجع التدريجي في سعر صرف الدولار في البنوك الرسمية وشبه اختفاء للسوق الموازي.

وافتتح الذهب عيار 21 الأكثر شيوعًا تداولات اليوم الخميس عند المستوى 2990 جنيه للجرام ليستمر في التراجع ويسجل أدنى مستوى حتى الآن عند 2955 جنيه للجرام قبل أن يتداول وقت كتابة التقرير الفني لجولد بيليون عند المستوى 2975 جنيه للجرام.

وشهد الذهب يوم أمس انخفاضًا بمقدار 95 جنيه فقد أغلق تداولات الأمس عند المستوى 2995 جنيه للجرام وكان قد افتتح جلسة الأمس عند المستوى 3090 جنيه للجرام.

ويأتي انخفاض سعر الذهب المحلي في ظل استمرار التراجع التدريجي في سعر صرف الدولار في البنوك الرسمية حيث وصل سعر صرف الجنيه مقابل الدولار خلال جلسة اليوم عند المستوى 48.62 جنيه لكل دولار.

من جهة أخرى، يعاني الذهب حالياً من تراجع في الطلب مع بداية شهر رمضان الأمر الذي يقلل من دعم السعر، ولكن المتوقع أن يعود الطلب إلى التزايد على المعدن النفيس خلال النصف الثاني من الشهر مع اقتراب فترة الأعياد.

وصرح رئيس الوزراء المصري أن هناك مؤشرات على تحسن السيولة في ظل عودة الثقة إلى المواطنين والشركات لتتزايد تحويلات العاملين في الخارج من العملات الأجنبية عن طريق البنوك، بالإضافة إلى تزايد عمليات تنازل المواطنين عن العملات الأخرى وذلك بعد أن اختفت الفجوة بين السعر الرسمي والسعر في السوق الموازي.

هذا بالإضافة إلى هذا أشار وزير المالية أن مصر تدبر تمويلات تتجاوز 20 مليار دولار بموجب الاتفاق مع صندوق النقد الدولي بقيمة 9.2 مليار دولار وحزمة التمويل من الاتحاد الأوروبي في حدود 8 مليار دولار.

وتعمل استمرار تدفقات السيولة الدولارية على مصر في عودة الثقة إلى الأسواق بشكل يحقق معه استقرار في سوق الذهب ويدفعه إلى التحرك وفق العرض والطلب في ظل استقرار سعر الصرف.

توقعات أسعار الذهب العالمية والمحلية.

وتشهد سعر أونصة الذهب العالمي تراجع حدود خلال جلسة اليوم الخميس وذلك بعد ارتفاع يوم أمس مما يشير إلى تحرك الذهب في اتجاه عرضي بالقرب من المستويات التاريخية التي سجلها نهاية الأسبوع الماضي، بينما تنتظر الأسواق اليوم صدور بيانات هامة عن الاقتصاد الأمريكي والتي من شأنها أن تحدد اتجاه لحركة الذهب.

وانخفض سعر الذهب المحلي بشكل واضح نتيجة لتراجع الطلب على المعدن النفيس مع بداية شهر رمضان، بالإضافة إلى التراجع التدريجي المستمر في سعر صرف الدولار في البنوك واختفاء الفارق تقريباً مع سعر صرف الدولار في السوق الموازي.

ويتداول سعر أونصة الذهب العالمي اليوم تحت المستوى 2180 دولار للأونصة، بعد أن فشل في الارتفاع والاغلاق فوقه خلال جلسة الأمس، ليعود السعر ويتحرك ضمن قناة سعرية هابطة بشكل تدريجي، ليصبح مستهدف السعر حالياً الوصول إلى الحد السفلي للقناة السعرية عند منطقة 2145 – 2150 دولار للأونصة.

والمقاومة الرئيسية الآن لسعر الذهب أصبحت عند المستوى 2180 دولار للأونصة ونجاح السعر في تحقيق اغلاق فوقه سيدفعه إلى مزيد من الصعود فوق القمة السعرية التاريخية التي سجلها الذهب الأسبوع الماضي عند 2195 دولار للأونصة ليستهدف المستوى 2200 دولار للأونصة.

أما عن السعر المحلي

انخفض سعر الذهب المحلي يوم أمس لينهي الجلسة وقد أغلق تحت المستوى 3000 جنيه للجرام عيار 21، الأمر الذي دفع السعر إلى مزيد من الهبوط خلال جلسة اليوم ليسجل أدنى مستوى حتى الآن عند 2955 جنيه للجرام.

سعر الذهب المحلي مرشح لمزيد من الهبوط بعد أن كسر مستويات الدعم الهامة عند 3100 و 3000 جنيه للجرام، ويستهدف الآن المستوى 2800 جنيه للجرام وفي حال كسر هذا المستوى بشكل ناجح يستهدف المستوى 2650 جنيه للجرام.