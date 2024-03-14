عامل نظافة يعثر على شيك بقيمة 75 ألف جنيه خلال تأدية عمله بالإسكندرية

أعلن المركز الإعلامي لشركة نهضة مصر للخدمات البيئية الحديثة إحدى الشركات التابعة للمقاولون العرب والمنوط بها أعمال النظافة العامة بالإسكندرية، عثور أحمد إبراهيم كامل، أحد عمال شركة النظافة بالإسكندرية، صباح اليوم الخميس، على شيك بنكي لحامله بقيمة 75 ألف جنيه، وذلك خلال تأدية مهام عمله، وعلي الفور قام العامل الأمين، بإخطار المشرف الخاص به عن الواقعة.

وأكد المركز الإعلامي للشركة، أن مسئولي قطاع الخدمات المميزة بالشركة توجهوا وبرفقتهم العامل الأمين إلي البنك المختص وذلك لتحديد أي وسيلة تواصل مع مصدرة الشيك وبالفعل تم التوصل إليها وحضرت إلى البنك وتم تسليمها الشيك وقد توجهت المواطنة بالشكر والتقدير للعامل على أمانته.

وصرح أحمد شحاتة مدير المركز الإعلامي للشركة بأن إدارة الشركة برئاسة المحاسب حسام الدين إمام رئيس مجلس الإدارة و العضو المنتدب قد توجهت للعامل الأمين بالشكر و التقدير علي هذا السلوك المنضبط والعمل علي رد الامانه لأصحابها.

جدير بالذكر أنها الواقعه الثالثة لعمال الشركة خلال الشهر الحالي حيث إن الواقعه الأولى كانت عقب عثور العامل عاشور عيد علي مبلغ 300 ألف جنيه وسائق آخر يدعي سعيد مصباح عثر على 10 آلاف جنيه وبعض المتعلقات الشخصية الأخرى وقد تم تسليمها جميعاً لأصحابها.