الزمالك ينفي رحيل أحمد مجدي من جهاز جوميز

نفى أحد مسؤولي نادي الزمالك ما تردد خلال الساعات الماضية، عن فكرة رحيل أحمد مجدي، المدرب المساعد للفريق، الفترة المقبلة، مؤكدا أن مجدي يقوم بدور مهم داخل الجهاز الفني.

وأضاف المصدر في تصريح خاص، أن هناك تفكير في إضافة عنصر جديد إلى الجهاز الفني وسيتم عرض الأمر على البرتغالي جوزيه جوميز موضحا أن مجلس الإدارة يرغب في الاستقرار الفني ولن يحاسب الجهاز الفني بالقطعة.

ومن المقرر أن يعود الفريق إلى التدريبات السبت المقبل استعدادا لمواجهة فيوتشر في ذهاب كأس الكونفدرالية والمقرر لها نهاية الشهر الجاري، بعد انتهاء الراحة السلبية التى حصل عليها الفريق لمدة ثلاثة أيام بعد الهزيمة من الجونة في مسابقة الدوري المصري الممتاز.

كانت قرعة مباريات دور الثمانية للكونفدرالية، أوقعت الفريق في مواجهة مودرن فيوتشر على أن تقام مباراة الذهاب يوم 31 مارس الجاري، في حين ستقام مباراة العودة يوم 7 أبريل المقبل.