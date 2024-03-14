"أولاد الذوات" أول فيلم سينمائي مصري ناطق

تحل اليوم ١٤ مارس وبالتحديد عام ١٩٣٢، ذكرى طرح فيلم “أولاد الذوات” أول فيلم مصرى ناطق بدور العرض السينمائى، وذلك بعد السينما الصامتة والتى كانت تقدم العمل الفني بدون مشاهد كلامية.

وقدم الفيلم نقله فنية مهمة فى تاريخ السينما المصرية، وبدأت معه رحلة إمكانية الأفلام الناطقة، والتى كانت نقطة الانطلاق للعهد السينمائى المصرى فى السينما.

حقق الفيلم نجاحاً كبيراً بعد طرحه بدور العرض السينمائى، ولاقى قبول واستحسان الجمهور، خاصةً أنه التجربة الأولى للسينما الناطقة.

الفيلم بطولة عميد المسرح العربي يوسف بك وهبى، دولت أبيض، أمينة رزق، سراج منير والإخراج محمد كريم.

تم التصوير لأحداث الفيلم داخل مصر، وفى دولة فرنسا وتم الاستعانة ببعض النجوم الفرنسيين خلال أحداث العمل.