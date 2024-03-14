"يُثمر".. مشروع تخرج يدعم ثقافة تدوير بقايا الطعام والزراعة المنزلية

أطلق فريق من طالبات كلية الإعلام الشعبة الإنجليزية بجامعة القاهرة، حملة اجتماعية توعوية بعنوان "يُثمر" تحت شعار "يُثمر لغد مثمر"، تأتي الحملة كمشروع تخرج يهدف إلى تعزيز ثقافة الزراعة المستدامة لدى مختلف شرائح المجتمع المصري.

تُركز الحملة على توعية الأفراد والمستهلكين بممارسات يومية تدعم الزراعة المستدامة، مثل إعادة استخدام بقايا الطعام في الزراعة، والزراعة المنزلية للغذاء الصحي، وشراء المنتجات الغذائية من مصادر مستدامة، والتقليل من استخدام البلاستيك لخطورته على البيئة.

ولا تقتصر أهداف الحملة على الجانب البيئي فقط، بل تُعالج أيضا جوانب اقتصادية واجتماعية، مما يُسهم في تحقيق العديد من أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر ٢٠٣٠، إذ يساعد تشجيع المجتمع على ممارسات الزراعة المنزلية على تنمية الصناعات الصغيرة والمتوسطة المتعلقة بالزراعة، مثل صناعة الأسمدة العضوية ومعدات الزراعة المنزلية.

شارك فريق "يُث ِمر" في العديد من الفعاليات الهامة، منها المعرض الدولي للزراعة "Agri Expo" وهو أحد أضخم المعارض المتخصصة وأوسعها نطاقًا، حيث شاركت به أكثر من ٢٠٠ شركة مصرية وأجنبية متخصصة في مستلزمات الزراعة، بالإضافة إلي المساهمة في النسخة الأولى من مبادرة "جامعات مستدامة" والتي أقيمت بالتعاون بين جامعة القاهرة ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وبرعاية رئيس مجلس الوزراء، وقد نالت الحملة خلالها استحسان وإشادة الحضور، على رأسهم الأستاذ الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة والأستاذ الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم السابق. أيضاً احتفالا باليوم العالمي للمرأة وتعزيز وجودهن لخدمة المجتمع، شارك فريق الحملة في قمة "FEMPower Summit".

يضم فريق عمل الحملة، تحت إشراف الدكتور طارق فتح الله والأستاذة ندى حمودة المشرف المساعد بقسم العلاقات العامة والإعلان، في كلية الإعلام كل من: فرح سليمان، رنا أشرف، كريستين ميلاد، أميرة علاء، هنا خالد، ريم الشاذلي، نادين محمد، حبيبة ياسر، شيماء عماد، سهيلة صافي، هنا أحمد، نردين تامر، فرح طارق.