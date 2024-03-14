بعد تغيير جلده في «سر إلهي».. محمد ثروت يتصدر محركات البحث ومواقع التواصل الاجتماعي

قرر النجم محمد ثروت الخروج عن عباءة الكوميديا فى الموسم الرمضانى الحالى ٢٠٢٤، بمشاركته فى مسلسل «سر إلهى»، مع الفنانة روجينا، حيث تمكن من تصدر مؤشر محركات البحث جوجل ومواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك واكس (تويتر سابقا).

وظهر الفنان محمد ثروت خلال أحداث الحلقة الأولى والثانية من المسلسل بشخصية «سعد»، وهو شخص يدمن المخدرات ويعمل سائق ميكروباص، وتقمص الدور بأداء تشويقي جديد عليه لأول مرة، حيث لم يجسد شخصية تحمل الشر من قبل، في مباراة تمثيلية قوية مع نصرة (روجينا) والتى تجسّد شخصية زوجته.

ولم يكتف محمد ثروت بجرعة الشر بإدمانه المخدرات، ولكنه بدأ في سرقة أموالها وضربها من أجل أن يلبي احتياجاته الشخصية دون النظر إلي بيته والتزاماته، فى تحدٍ كبير له بأدوار الشر، بعدما نجح عدة سنوات متتالية فى رسم الضحكة على وجوه المشاهدين.

وفي الحلقة الثالثة من مسلسل «سر إلهي»، تصاعدت وتيرة الشر لدي سعد والذي يجسده الفنان محمد ثروت، وقام بادلاء شهادة زور على زوجته وتسبب فى الحكم عليها بالسحن 7 سنوات في تهمة قتل رجل الأعمال هارون ويجسد دوره الفنان أحمد بدير.

وتدور أحداث مسلسل سر إلهي فى إطار اجتماعي تشويقي حول شخصية نصرة، والتى تتعرض للظلم من أقرب الناس لها، إلي جانب الغدر فتقرر الانتقام منهم.

مسلسل سر إلهي من بطولة روجينا، محمد ثروت، أحمد بدير، مراد مكرم، مي سليم، رنا رئيس، نهي عابدين وآخرين، من تأليف أمين جمال، وإخراج رؤوف عبدالعزيز.