الاستعلام عن صحة 10 أشخاص أصيبوا في انقلاب سيارة بأكتوبر

تباشر جهات التحقيق بالجيزة إجراء تحقيقاتها، حول إصابة ١٠ أشخاص إثر انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الأوسطي باتجاه أكتوبر، وأمرت بالتحفظ على سائق السيارة المتسببة في الحادث، واستعلمت عن الحالة الصحية للمصابين، وطلبت تحريات أجهزة الأمن حول الواقعة.



البداية ببلاغ تلقته الإدارة العامة لمرور الجيزة، ومن غرفة عمليات شرطة النجدة، بوقوع حادث مروري أعلى الطريق الأوسطي ووقوع مصابين.



وعلى الفور انتقلت قوة من الخدمات الأمنية والمرورية وبصحبتهم ٥ سيارات إسعاف إلى محل البلاغ، وتبين من خلال الفحص انقلاب سيارة ميكروباص هو ما أدى إلى إصابة ١٠ أشخاص كانوا بداخلها.



تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج، والتحفظ على سائق السيارة المتسببة في الحادث للتحقيق، ورفع حطام السيارة الميكروباص، من نهر الطريق.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.