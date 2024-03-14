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الخميس 14 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

العالم

كندا تعلن تخصيص مليون دولار لدعم الفلسطينيات الناجين من العنف الجنسي

وزيرة الخارجية الكندية
وزيرة الخارجية الكندية ميلاني جولي
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صرحت وزيرة الخارجية الكندية، ميلاني جولي، أنه تم تخصيص مليون دولار؛ لدعم النساء الفلسطينيات في أعقاب التقارير عن "العنف الجنسي"، التي ظهرت منذ بداية الحرب في قطاع غزة.

وقالت الوزيرة الكندية - في منشور عبر منصة "إكس" الأربعاء - "نؤمن بالنساء الفلسطينيات"، مضيفة "يجب التحقيق في مزاعم العنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي ضدهم ويجب دعم المرأة الفلسطينية. واليوم، أعلنت في الضفة الغربية أن كندا ستلتزم بمليون دولار لدعم هذا العمل المهم."

وأفاد مكتب جولي - لصحيفة "ستار" - بأن الأموال التي وعدت بها في إعلان اليوم ستذهب إلى المنظمات التي تدعم المرأة الفلسطينية في غزة والضفة الغربية. وقال مكتب الوزيرة إن هذه الجهود تميل إلى تضمين تحقيقات في مزاعم العنف الجنسي.

ولم تذكر الحكومة ما إذا كان سيتم تقديم دعم الشرطة الكندية أيضًا للمساعدة في هذا العمل، ولم توضح تفاصيل بشأن مرتكبي أعمال العنف المبلغ عنها، واكتفت بالقول إن المساعدات ستساعد الناجين الفلسطينيين من العنف الجنسي "بغض النظر عن الظروف".

وزيرة الخارجية الكندية ميلاني جولي دولار دعم الفلسطينيات العنف الجنسي