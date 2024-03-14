اندلاع مواجهات عنيفة بين فلسطينيين وقوات الاحتلال في مخيم شعفاط

اندلعت مواجهات عنيفة، اليوم الخميس، بين شبان فلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي، في محيط حاجز شعفاط العسكري شمال شرق القدس، وأطلق الاحتلال القنابل المسيلة للدموع وقنابل الغاز على المواطنين خلال اقتحام المخيم.

كما اقتحمت قوات الاحتلال بلدة عزون شرق قلقيلية، مزودين بعدد من الآليات العسكرية الإسرائيلية، ونشر الاحتلال جنوده داخل البلدة، واندلعت مواجهات بين فلسطينيين وقوات الاحتلال خلال الاقتحام، ولم يبلغ حتى الآن عن إصابات أو اعتقالات.

وأفادت وسائل إعلام فلسطينية، عن وصول عدد من الشهداء والجرحى الفلسطينيين، إلى مجمع الشفاء الطبي، جراء استهداف قوات الاحتلال عددًا من المواطنين الفلسطينيين، كانوا ينتظروا وصول المساعدات عند دوار الكويت.