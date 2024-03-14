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الخميس 14 مارس 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة ستار

الفنانة نادية مصطفى في حوارها مع «البوابة نيوز»: تعلمت الصيام من أمي وعلمته لبناتي بنفس الطريقة

الفنانة نادية مصطفى
الفنانة نادية مصطفى
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حكت الفنانة نادية مصطفى خلال حوارها مع «البوابة نيوز» عن ذكريات رمضان التي لا تُنسى.   

وقالت «مصطفى»: «الطفولة مرحلة لا تُنسى عند الكثير خصوصًا في شهر رمضان الكريم وطبعًا كانت أحلى أيام حياتي وأحلى ذكريات أولا كانت لا توجد مسئولية، كنت أنزل مع بابا قبل رمضان بأيام كي نشتري الفانوس، كما كنت يوميًا بعد مشاهدة فوازير نيللي أنزل الشارع بالفانوس وألعب مع أصحابي، وكنت كمان استمتع بأكل ماما أحلى أكل في الدنيا واستمتع بالزيارات العائلية و"لمة العيلة" بين الأهل والأصدقاء المقربين. وكنت أحب أصوم، وكانت أمي خوفا علىّ كانت تقول لي الصيام لحد العصر بالنسبة لعمري الصغير مش المغرب عشان تعلمني الصيام وأنا طفلة، ولذلك أنا عملت ذلك مع بناتي». 

وتابعت: «أيضًا من أحلى الذكريات التي عشتها في حياتي في شهر رمضان إن ربنا أكرمني وعملت عمرة في رمضان وعمري ما أنسى هذه الأيام المباركة، وربنا يديمه علينا أعوام وأعوام».

الفنانة نادية مصطفي الفنانة نادية مصطفي خلال حوارها مع البوابة نيوز تعلمت الصيام من امي وعلمته لبناتي بنفس الطريقة الفنانه نادية مصطفي تتحدث للبوابة