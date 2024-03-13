الشركة المتحدة تبدأ استعداداتها لبطولة كأس الرباعية بالقاهرة

نجحت الشركة المتحدة للرياضة برئاسة محمد يحيي لطفي وسيف الوزيري، بالتنسيق مع إتحاد الكرة المصري في استضافة الكأس الودية الرباعية SU cup Cairo 2024 للمنتخبات والتي تضم مصر وكرواتيا وتونس ونيوزيلندا في الفترة من ١٨ إلى ٢٦ مارس الجاري، بعد أن شهدت الساعات الأخيرة اعتذار الشركة الأجنبيه المنظمة للدورة عن الوفاء بوعودها تجاه الأربعة منتخبات من إقامة وسفر وتوفير ملاعب تدريب على أعلى مستوى بما يتناسب مع حجم المنتخبات المشاركة في الدورة، لتنجح المتحدة في إنهاء الأزمة واستضافة الأربعة منتخبات في القاهرة، بعد موافقة الاتحادات الثلاث على اللعب بالقاهرة، وثقتهم على قدرة الجانب المصري في تنظيم بطولة كبيرة، خاصة أن المتحدة للرياضة سبق لها تنظيم العديد من البطولات العالمية في مختلف الألعاب.



بدأت الشركة المتحدة استعداداتها لتنظيم وإقامة الكأس الرباعية بالقاهرة، بإنهاء الترتيبات الخاصة بإستقبال الفرق المشاركة في البطولة و إنهاء التأشيرات والإقامة الخاصة بالمنتخبات خلال ساعات قليلة لوصول الفرق في موعدها لإقامة البطولة، ووظهور الدورة بشكل يليق باسم مصر.

كما تم الإتفاق على رصد الشركة المتحدة للرياضة مكافآت مالية لأصحاب المراكز الثلاث الأولى، وميداليات وكأس للفريق البطل.

يبدأ منتخب مصر مبارياته في البطولة بمواجهة منتخب نيوزيلندا يوم ٢٢ مارس بينما يلتقي منتخب تونس مع كرواتيا على أن يلعب الخاسران يوم ٢٥ على المركز الثالث و الرابع، بينما يتواجه الفائزين يوم ٢٦ على لقب البطولة.