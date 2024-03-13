في غياب الدوليين.. كولر يعاقب لاعبي الأهلي بتدريبات بدنية شاقة

خاض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته مساء اليوم الأربعاء على ملعب التتش بالجزيرة، وذلك عقب مواجهة فريق البنك الأهلي في الدوري الممتاز أمس.

وتلقى الأهلي اول هزيمة في الدوري الممتاز بالخسارة من البنك الأهلي برباعية مقابل ثلاثة أهداف في الجولة 15 من مسابقة الدوري الممتاز.

وعقد مارسيل كولر، المدير الفني للفريق جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق فقرات المران تحدث فيها عن اسباب الهزيمة من البنك الأهلي وخذر اللاعبين من غياب التركيز وابدي غضبه من مستوى بعض اللاعبين، ورفض منح الفريق راحة رغم فترة توقف الدوري التي تستمر حتى نهاية الشهر كنوع من العقاب.

وأدى مجموعة اللاعبين الذين شاركوا بشكل أساسي في لقاء البنك الأهلي أمس مرانًا بدنيًّا واستشفائيًّا في «الجيم» على هامش المران الجماعي للفريق.

وخاض بقية اللاعبين مرانًا بدنيًّا وفنيًّا شاقنا متنوعًا، تحت إشراف مارسيل كولر المدير الفني للفريق.

وغاب عن المران كافة عناصر الفريق من اللاعبين الدوليين بعد انتظامهم اليوم في معسكر المنتخب الوطني.