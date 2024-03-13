برشلونة يتلقى دفعة معنوية قوية في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا

تلقى برشلونة دفعة معنوية قوية عقب تأهله إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا بعد فوزه على نابولي، حيث من المتوقع عودة نجميه فرينكي دي يونج وبيدري للمشاركة مع الفريق في هذه المرحلة الحاسمة من البطولة.

ووفقا لتقارير إسبانية، فإن دي يونج، الذي يعاني من التواء في الرباط الجانبي الخارجي لكاحله الأيمن، سيكون متاحا للمشاركة مع برشلونة في مباراة الذهاب من ربع النهائي.

ويتوقع أن يتمكن بيدري، الذي يعاني من إصابة في العضلة الفخذية المستقيمة، من اللحاق على الأقل بمباراة الإياب.

تعتبر عودة دي يونج وبيدري خبرا سارا للغاية لبرشلونة، حيث يعد اللاعبان من أهم عناصر الفريق، وسيقدمان إضافة قوية للخط الهجومي وخط الوسط.

ستعزز عودة الثنائي من ثقة لاعبي برشلونة، وتساعدهم على تقديم أداء أفضل في ربع النهائي، حيث يتيح وجودهما للمدرب تشافي المزيد من الخيارات التكتيكية، ما سيصعب على خصوم برشلونة التنبؤ بأسلوب لعب الفريق.