الرئيس التونسي يقرر إعفاء واليي المنستير والمهدية من مهامها

أصدر الرئيس التونسي قيس سعيد اليوم /الأربعاء/ قرارا يقضي بإعفاء كل من واليي المنستير والمهدية من مهامهما.

وأكد الرئيس التونسي ـ خلال لقاء عقده بقصر قرطاج مع وزير الداخلية كمال الفقي والمدير العام للأمن الوطني مراد سعيدان، والمدير العام آمر الحرس الوطني حسين الغربي.

أنه من غير المقبول أن يبقى وال بمنصبه وهو لا يتحمل المسؤولية بما يقتضيه الواجب الوطني، وذلك وفقا لبيان للرئاسة التونسية.

ومن جهة أخرى، شدد الرئيس التونسي على ضرورة مكافحة الاحتكار وزيادة الأسعار وتشديد الرقابة على ما يسمى بمسالك التوزيع، داعيا الشعب التونسي إلى مقاطعة السلع التي دأب هؤلاء المضاربون والمحتكرون على رفع أسعارها خاصة في شهر رمضان المعظم.