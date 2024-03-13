تشيلسي يخطف خبير الركلات الثابتة من برينتفورد

في خطوة ذكية لتعزيز قدراته، اتخذ نادي تشيلسي قرارا هاما بضم برناردو كويفا، مدرب الركلات الثابتة في نادي برينتفورد، ليكون جزءا من الفريق الأول بداية من الموسم المقبل.

يعد انضمام كويفا إلى تشيلسي خطوة تشبه ما فعله نادي آرسنال سابقا، حيث تعاقد "الجانرز" مع نيكو جيلاردينو، خبير الركلات الثابتة، ليتولى مهمة تحسين أداء الفريق في هذا الجانب.

بدأ كويفا، البالغ من العمر 36 عاما، مسيرته في برينتفورد عام 2020 كمحلل بيانات وإحصائيات، قبل أن يتحول إلى مدرب للركلات الثابتة بعد صعود الفريق إلى الدوري الإنجليزي الممتاز عام 2021.

لفت كويفا الأنظار إليه بفضل براعته ومهاراته في تحسين أداء برينتفورد في الركلات الثابتة، مما جعله هدفا للعديد من الأندية الأوروبية.

يعد انضمام كويفا إلى تشيلسي بمثابة تعويض لرحيل أنتوني باري، الذي انتقل إلى بايرن ميونخ في أبريل الماضي.

سيعمل كويفا مع توماس توخيل، مدرب تشيلسي، لرفع مستوى الفريق في الركلات الثابتة، وتحسين أدائه في هذا الجانب، مما يمثل نقطة قوة إضافية للبلوز في الموسم المقبل.

ومن المقرر أن يستمر كويفا في عمله مع برينتفورد حتى نهاية الموسم الحالي، قبل الانتقال إلى تشيلسي في الصيف المقبل، حيث سيبدأ مهمته الجديدة مع الفريق اللندني.