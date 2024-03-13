الفنان ماجد المصرى في حوار مع «البوابة نيوز»: مسلسل «زوجة واحدة لا تكفى» لا يشبه أى أعمال درامية سابقة

يطل علينا في الشهر الكريم الفنان ماجد المصري من خلال مشاركته في البطولة الخليجية الأولى من خلال مسلسل "زوجة واحدة لا تكفي" بمشاركة نجمات ونجوم الخليج، حيث يقوم بدور جديد ولا يشبه أعماله السابقة، أيضا يشارك في مسلسل "محارب" بطولة حسن الرداد. ينافس المصري بقوة في السباق الرمضاني من خلال البطولة المطلقة في " زوجة واحدة لا تكفي"، بمشاركة نجوم أبرزهم، هدى حسين، وفاطمة الصفي، ونور الغندور، وآيتن عامر، ومن إخراج على العلى، ومن تأليف هبة مشاري حمادة.

أما المشاركة الثانية للفنان ماجد المصري فكانت من خلال مسلسل "محارب" من بطولة حسن الرداد، وكريم عفيفي، وتامر عبدالمنعم، ونرمين الفقي، وعدد كبير من الفنانين، ومن تأليف محمد سيد بشير، وإخراج شرين عادل.

وخلال حواره مع "البوابة نيوز" يفتح الفنان ماجد المصري قلبه ويتحدث عن أعماله التي يخوض بها السباق الرمضاني هذا العام.

■ حدثنا عن مشاركتك في مسلسل "زوجة واحدة لا تكفى"؟

مسلسل مختلف عما قدمته الدراما المصرية والعربية والخليجية جميعا، أولا المسلسل مكتوب حلو جدا، وحكاية جديدة لأول مرة يتم طرحها من خلال عمل درامي خليجي، حيث يطرح المسلسل تعدد الزوجات، لكن بشكل حديث ومتغير تقدر تقول لا يشبه مثلا مسلسل الحاج متولي أو غيرة، رغم أن دوري هو "رشيد" الرجل المصري المتزوج من أكثر من واحدة، وتزوج على زوجته الناجحة المشهورة ولديه أسرة وأولاد، هنا تحدث المفارقات والأحداث تتوالى.

والمسلسل يتناول صراعا ومناورات بين السيدات وبين "رشيد" المتزوج من زوجة لها تقدير كبير عند الآخرين ويتزوج عليها أكثر من واحدة.

■ بعد مشاركتك فى زوجة واحدة لا تكفى.. هل هناك اختلافات بين الدراما المصرية والخليجية؟

أولا لا بد من توضيح أن هذا العمل الدرامي الخليجي هو الأول لي، ولن يكون الأخير، وأعتبرها خطوة جديدة للتقرب أكثر من الجمهور الخليجي بجانب مشاركة نجمات الخليج خصوصا الفنانة الكبيرة "هدي حسين" نجمة الدراما الكويتية الشهيرة، والمحبوبة في الدول العربية ودول الخليج بشكل خاص.

■ ماذا عن اللهجات المستخدمة فى المسلسل.. لماذا كل بطل تحدث بلهجته الأصلية؟

أتحدث بنفس اللهجة المصرية المعروفة، لا يوجد أي تغيير في الحديث، وأقوم بنفس كلمات وتعبيرات المصريين كما هو معروف، أيضا كل الأبطال المشاركين تحدثون باللهجات بلدانهم بمعني أدق الكويتي يتحدث كويتي والبحريني أيضا والسعودي يتحدث أيضا سعودي، كل المشاركين في مسلسل "زوجة واحدة لا تكفي" رغم اختلاف في بعض اللهجات إلا أنهم يتحدثون لغات بلدانهم، هذا سوف يكون أحدا سرار نجاح المسلسل بإذن الله.

■ كيف ترى الدراما الخليجية.. وهل تنافس بقوة الدراما المصرية والتركية والسورية؟

الداما الخليجية بكل تأكيد تنافس وبقوة منذ سنوات، ولها نجاحات كبيرة ونجوم ونجمات اشتهروا خلال السنوات الماضية من خلال أعمال كانت تطرح أهم القضايا والمشكلات التي تدور في المجتمع الخليجي ولهذا السبب نجحت أسماء كثيرة، خصوصا النجوم والنجمات المتواجدين دائما في كل عام.

وعلى سبيل المثال النجمة الكبيرة "هدى حسين" التي تألقت في أعمال كويتية خليجية مميزة وأحبها وعشقها جمهور الخليج والوطن العربي من خلال أعمال مميزة بها في الدراما لذلك الدراما الخليجية في حالة انتشار واسعه هذا العام وكل الأعوام السابقة.

■حدثنا عن الأبطال المشاركين في العمل؟

أولا المسلسل مكتوب حلو جدا وهو من تأليف هبة مشاري ومن إخراج المبدع علي العلي، ويشارك به توليفة كبيرة ورائعة وجديدة من النجوم بينهم هدى حسين من الكويت، ومعي من مصر الفنانة أيتن عامر، بينما يشارك فيه من نجوم الخليج سحر حسين، وفاطمة الصفي والممثلة ليلى عبد الله، حمد اشكناني.، أحمد ايراج، نور الغندور.،. ناصر الدوسري. زينب بهمن، دعاء عبدالله. عبد الله الطراورة. أحلام التميمي. سيناريو: هبة مشاري حمادة. إخراج: علي العلي.

ومسلسل “زوجة واحدة لا تكفي” هو مسلسل اجتماعي حديث يتطرق إلى قضايا ملحة غير مطروحة من قبل وهو عمل كبير وعربي ومختلف وواقعي، ويتناول مواضيع مهمة في إطار درامي، مثل التوازن بين الحياة المهنية والأسرية، وتأثير القرارات الصعبة على مستقبل الأفراد.

■ تشارك أيضا في السباق الرمضاني بـ"محارب".. حدثنا عن مشاركتك في هذا المسلسل؟

مسلسل "محارب" مع الفنان حسن الرداد ومجموعة متميزة من النجوم والنجمات، له شكل جديد في الإطار الدرامي، أقوم بدور رجل اعمال يتصارع مع حسن الرداد وأنا أقوم كضيف شرف في المسلسل، ولكن مشاركتي مع الرداد سيكون لها تأثير في الحلقات الأولي من المسلسل والأحداث الدرامية، والمسلسل بطولة حشن الرداد ونرمين الفقي ومحمود عمرو ياسين ومن تأليف محمد سيد لشير وإخراج شيرين عادل.