بالصور.. الاجتماع الفني لبطولة أفريقيا للمصارعة في الإسكندرية

عقد مساء اليوم الأربعاء، الاجتماع الفني للبطولة الأفريقية المصارعة، المقرر لها خلال الفترة من 14 وحتى 19 مارس الجاري على صالة ستاد برج العرب.

وشهد الاجتماع الفني حضور فؤاد مسكوت رئيس الاتحاد الأفريقي للمصارعة، ورسفان عضو الاتحاد الدولي والمدير الفني للبطولة.

ومن المقرر أن تقام صباح غدا الخميس موازين البطولة، ثم انطلاق المنافسات لمرحلة الناشئين تحت 17 عاما.

وأعلن مسئولو اتحاد المصارعة تأكد مشاركة 27 دولة في منافسات البطولة الأفريقية.

ويشارك في البطولة منتخبات، الجزائر وأنجولا وبوروندي وبنين وكوت ديفوار والكاميرون والكونغو الديمقراطية وجزر القمر وكاب فيردي وجامبيا وغينيا بيساو وغينيا وغينيا الاستوائية وغانا وكينيا وليبريا ومدغشقر والمغرب وموريشبوس وناميبيا ونيجيريا وجنوب أفريقيا والسنغال والسودان وتونس وأوغندا وسيراليون، بالإضافة لمصر.