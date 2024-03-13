حبس روجينا بتهمة قتل في الحلقة الثالثة من سر إلهي

تبدأ أحداث الحلقة الثالثة من مسلسل “سر إلهي” بالحكم على نصرة، الفنانة روجينا، بـ7 سنوات حبس، بتهمة قتلها رجل الأعمال هارون، الفنان أحمد بدير، بعدما شهد زوجها سعد، الفنان محمد ثروت، وأشقائها عليها بأنها هي من قتلت هارون.

والتقت نصرة بعد دخولها السجن بالسيدة نادية، الفنانة ميمي جمال والتي دخلت السجن، بدلا من ابنتها التي قامت بسرقة بنك بعدما قامت بتهكير حسابه، واستولت على ما بداخله مما جعل الشرطة تقبض عليها، ولكن نادية قررت أن تعترف على نفسها لتدخل السجن.



أحداث مسلسل سر إلهي



وتدور أحداث مسلسل سر إلهي، في إطار اجتماعي شعبي، مليء بالتشويق، حيث يحكي العمل، قصة نصرة وتجسدها روجينا فى الأحداث، التي تواجه الحياة بمفردها بعد غدر أقرب الأشخاص إليها، وتقرر الانتقام ممن ظلمها.



يعرض مسلسل "سر إلهي"، بطولة النجمة روجينا، خلال شهر رمضان الجاري على شاشة قناة "CBC"، من تأليف أمين جمال، وإخراج رؤوف عبد العزيز.