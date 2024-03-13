محمد ثروت و"أوس أوس" ضحايا الحلقة الثالثة في برنامج رامز جاب من الآخر

حل كل من الفنان محمد ثروت والفنان أوس أوس ضيوفًأ في الحلقة الثالثة من برنامج "رامز جاب من الآخر"، عبر قناة MBC مصر.

بدأ الفنان رامز جلال الحلقة بطريقته الطريفة حيث قال: "محمد ثروت وأوس أوس بينافسوا بعض ولسانهم طويل، واحد شغال ومنتشر ومقضيها إفيهات والتاني كل لما يجيلوا دور يقول لا".

وفي هذا السياق، كشف البرومو عن ضحايا رامز جلال هذا الموسم من نجوم الفن والرياضة والمشاهير من مختلف أنحاء العالم العربي، ومن بينهم: أحمد السقا، باسم سمرة، أيتن عامر، طارق لطفي، محمد أنور، ميرهان حسين، أحمد حسام ميدو، كزبرة، نجلاء بدر، سمية الخشاب، محمد شاهين، باميلا الكيك، عبدالناصر زيدان، محمد رياض، حسن شاكوش وطليقته، وحمدي الميرغني.