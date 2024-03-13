محمود ياسين جونيور يدافع عن حق حسن الرداد في "محارب"

يقف محمود ياسين جونيور موقفاً شجاعاً مع شقيقه محارب (حسن الردّاد)، عندما يدافع عنه عقب دخوله السجن واتهامه ظلماً، بعد أن قام عجمي، والد زوجة محارب بمحاولة سرقة ممتلكاته والاعتداء عليه هو وشقيقته، وذلك ضمن أحداث مسلسل محارب الذي يُعرض على قناة CBC، ومنصة جوي.

يتألق الفنان الصاعد محمود ياسين جونيور في أحداث مسلسل محارب من خلال تجسيده لشخصية إبراهيم، شقيق حسن الرداد الذي يطمح في أن يصبح ضابط شرطة ولكن تنقلب حياته رأساً على عقب بعد موت والدته ودخول شقيقه السجن، فيقوده ذلك للتورط في العديد من المواقف والصعوبات التي يحاول التغلب عليها.

وقد برزت شجاعة إبراهيم وحبه الكبير لأخيه في هذا الموقف، بعد وقوفه في وجه عجمي وتصديه له ولأفعاله المشينة، فهل يستمر إبراهيم على هذا المنوال في المواقف الصعبة التي قد تواجههم في المستقبل، أم أن الظروف ستجبره على اتخاذ خيارات غير متوقعة؟

تدور أحداث مسلسل محارب حول شاب قادم من الصعيد لكي يعيش مع أسرته في القاهرة بعيداً عن مشاكل أقربائه، ويضطر إلى العمل لإعالة أسرته حتى يكتشف سرًا يغير مسار حياته، المسلسل من تأليف محمد سيد بشير، وإخراج شيرين عادل، وبطولة حسن الرداد، وأحمد زاهر، وماجد المصري، وناهد السباعي، ونرمين الفقي، ومنة فضالي.