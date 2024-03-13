وزارة الرياضة تفتح تحقيقًا مع الجبلاية بعد فشل معسكر الفراعنة في الإمارات

كشف مصدر خاص لـ"البوابة نيوز" أن وزارة الشباب والرياضة تستعد لفتح باب التحقيق مع مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة جمال علام عقب فشل إقامة معسكر منتخب مصر الأول فى الإمارات خلال مارس الجاري.

وأضاف المصدر فى تصريحات خاصة أن اتحاد الكرة تعاقد مع شركة وهمية لإقامة المعسكر وفي اللحظات الأخيرة فشل المعسكر.

وإنقاذاً للموقف تقرر إقامة البطولة الدولية الودية في القاهرة، بدلًا من الإمارات وذلك بعد أن اتفقت اتحادات كرة القدم في مصر وكرواتيا وتونس ونيوزيلندا، على نقل البطولة إلى مصر على أن يقوم الاتحاد المصري لكرة القدم بتنظيم البطولة.

وتقام البطولة في الفترة بين 18-26 مارس الحالي وفقًا للشكل المحدد مسبقًا، حيث يواجه المنتخب المصري نظيره النيوزيلندي، ويلتقي منتخبا تونس وكرواتيا في نصف النهائي.

أعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة حسام حسن المدير الفني وإبراهيم حسن مدير المنتخب قائمة تضم 25 لاعبًا استعدادًا للمعسكر الذي ينطلق ١٣ مارس الجاري استعدادًا للبطولة الودية التي تضم منتخبات كرواتيا وتونس ونيوزيلندا، والمقرر إقامتها في أبو ظبي، واللاعبون الـ 25 هم:

محمد عواد

محمد أبو جبل

المهدي سليمان

مصطفى شوبير

محمد هاني

أكرم توفيق

محمد حمدي

محمد شكري

أحمد حجازي

رامي ربيعة

محمد عبد المنعم

أحمد رمضان بيكهام

مروان عطية

حمدي فتحي

إمام عاشور

محمد مجدي أفشة

أحمد نبيل كوكا

محمود تريزيجيه

مصطفى فتحي

حسين الشحات

عمر مرموش

مصطفى محمد

أحمد عاطف

محمد شريف

محمد الشامي