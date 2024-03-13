مصطفى كامل يكشف أسرار اللحظات الأخيرة فى حياة الراحل حلمي بكر

كشف الفنان مصطفى كامل نقيب المهن الموسيقية، كواليس اللحظات الأخيرة في حياة الموسيقار الراحل حلمي بكر، والذى رحل خلال الأيام القليلة الماضية، بعد صراع طويل مع المرض.

وقال مصطفى كامل أثناء إستضافته فى برنامج "العرافة" أن الراحل حلمي بكر كان يعاني من أزمة صحية وتدهورت حالته خلال الأيام الأخيرة، وكان على تواصل مع نجله هشام حلمي بكر، وكان الأخير خارج البلاد، وطالبه النقيب بضرورة وسرعة النزول ليرى والده الموسيقار الكبير حلمي بكر.

وتابع "رد هشام وقالي عندي شوية شغل وهخلص وآجى، وللأسف نزل بعد كم يوم بس كان خلاص اليوم اللي كان نازل فيه هو اللى اتوفي والده فيه، وطلب مننا يدفن والده، وطلبت منه يبعت الطلب ده في رساله صوتيه ليا وأنا هقوم بدورى كنقيب وأظهرها للرأي العام".

وأضاف مصطفى كامل أن عزاء الراحل حلمي بكر كان محل لغز وإستياء من الكثير، نظراً لما بدر من هشام حلمي بكر، ودخوله العزاء ب"جاردات"، إلى جانب الصور والضحك من أقارب الراحل حلمي بكر، وكنت أشعر أن هناك حلقات كثيرة مفقودة وغير مفهومة.

وإختتم "نقابة المهن الموسيقية هى من تكفلت بكل إجراءات العزاء للراحل حلمي بكر، وأعلنها كل ما قدمته النقابة لا يساوى ما قدمه الموسيقار الكبير حلمي بكر للفن والموسيقي والنقابة، ولا يمثل "مازوره" واحدة لحنية قدمها للفن.