حسام موافي: استخدام الموبايل أثناء القيادة استهتار وجريمة

أكد الدكتور حسام موافي أستاذ طب الحالات الحرجة بالقصر العيني، أن حوادث السيارات خطيرة جدا طبيا، لافتا إلى أن بعض حوادث السيارات تاتى بسبب الاستهتار.



وقال موافي، خلال برنامج رب زدني علما، المذاع على قناة صدى البلد، أن 85% من حوادث السيارات استهتار من السائقين، موضحا أن أخطر ما يمكن في تلك الحوادث هو استخدام الهاتف المحمول ولابد من التصدي لمثل هذه العادات التي تؤدي إلى حوادث كارثية.



واعتبر أن استخدام الهاتف المحمول أثناء السيارة جريمة لابد أن يعاقب عليها القانون، مشددا على أن السائق مسئول عن أرواح الأشخاص، ولابد أن ينتبه جيدا لذلك.

