محافظ جنوب سيناء يكرم أبطال الجمهورية في الكاراتيه..صور

كرم اللواء الدكتور خالد فوده محافظ جنوب سيناء، اليوم الأربعاء، أبطال المحافظة في الكاراتيه الحاصلين على مراكز جمهورية، وذلك بقاعة المؤتمرات بديوان عام المحافظة بالعاصمة طور سيناء، وبحضور المهندسة ايناس سمير نائب المحافظ ومحمد فتحي توفيق مدير عام مديرية الشباب والرياضة بجنوب سيناء وهاني قاسم مدير مركز التنمية الشبابية بشرم الشيخ.

المكرمون هم: البطل عمر محمود متولي حصل علي المركز الاول كاتا جماعي بطولة الجمهورية لمراكز التنمية الشبابيةوالميدالية الذهبية والمركز الثاني كاتا فردي شباب في بطولة الجمهورية لمراكز التنمية الشبابية.

والبطل عبد الرحمن محمود متولي اول جماعي، والبطل محمد وجيه اول جماعي، والبطل ياسين بلال ثالث جمهوري بطولة الرنك المصري .

كان محافظ جنوب سيناء، قد افتتح اليوم الاربعاء، أعمال تطوير البوابة الإلكترونية ومركز الازمات بديوان عام المحافظة بطور سيناء، بحضور الدكتورة إيناس سمير نائب المحافظ، واللواء أحمد الاسكندراني، سكرتير عام المحافظة، واللواء محمد شعير، السكرتير المساعد، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

وشهد المحافظ خلال الافتتاح، عروضا فنية وطنية لطلاب مدرسة الأمل الرسمية للغات بطور سيناء.

وقال “فودة”، إنه حريص على استكمال أعمال التطوير بمبنى الديوان العام، حفاظا على الممتلكات العامة، وإظهار المبنى بالشكل الحضاري اللائق به

وأوضح ان أعمال التطوير تضمنت، البوابة الإلكترونية، وقاعة اللواء عادل كساب، ومنظومة البصمة الالكترونية، والمنظومة البريدية، وإدارة المتغيرات المكانية، ومنظومة المتابعة للمراكز التكنولوجية.

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