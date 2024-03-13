الأمن يضبط المتهمين بفيديو مشاجرة عين شمس

تمكنت الأجهزة الأمنية من كشف ملابسات ما تم تداوله على أحد المواقع الإخبارية متضمنًا حدوث مشاجرة بالقاهرة، وضبط طرفيها.

جاء ذلك فى إطار جهود الأجهزة الأمنية لكشف ملابسات ما تم تداوله على أحد المواقع الإخبارية بشأن حدوث مشاجرة بدائرة قسم شرطة عين شمس بالقاهرة.

وبالفحص تبين أنه تبلغ لقسم شرطة عين شمس بحدوث مشاجرة بين طرف أول (عاطل، وبرفقته ثلاثة من أقاربه)، طرف ثان (ربة منزل، وبرفقتها ثلاثة من أقاربها) بسبب قيام العاطل بمعاكسة السيدة المذكورة، تعدى خلالها الطرفين على بعضهما البعض بالضرب وقام "العاطل" المذكور بإشهار سلاح أبيض دون حدوث إصابات.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط طرفى المشاجرة والأداة المستخدمة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.