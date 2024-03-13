مي عمر تحصد إشادات واسعة بعد عرض حلقتين من "نعمة الأفوكاتو"

تلقت النجمة مي عمر إشادات واسعة عقب عرض أول حلقتين من مسلسلها الرمضاني “نعمة الأفوكاتو”.

وأشاد عدد من الفنانين بمي عمر عبر حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي أبرزهم الفنانة شيماء سيف، والفنان عمر السعيد، والمخرج مجدي الهواري، وأنس الفقي وزير الإعلام الأسبق.

وتقدم مى عمر في "نعمة الأفوكاتو" دراما اجتماعية تشويقة مثيرة، من خلال شخصية نعمة أبو علب، وهي محامية ذكية ولكنها تواجه العديد من التحديات والمواقف الصعبة فى حياتها سواء من جانب زوجها الذى يخونها ويسرقها أو من ناحية العمل حيث تركت مكتب المحاماة الذى تعمل به، ولكنها تستعيد قوتها وتقرر فتح مكتب محاماة خاص بها من داخل قهوة بلدى ومن هنا تبدأ رحلة نعمة الأفوكاتو والتى ستكشفها الأحداث.

مسلسل "نعمة الأفوكاتو" بطولة مى عمر، أحمد زاهر، أروى جودة، كمال أبو ريه، عماد زيادة، ياسر على ماهر، ولاء الشريف، أحمد ماجد، محمد الدسوقى، طارق النهرى، سامى مغاورى، لبنى ونس، غادة فلفل، سلوى عثمان، هدير عبد الناصر ومحمد دسوقي وتأليف محمد سامى ومهاب طارق وإخراج محمد سامى.

يشار إلى أن مى عمر قدمت في شهر رمضان الماضى مسلسل "علاقة مشروعة" من 15 حلقة، بمشاركة ياسر جلال، داليا مصطفى، مراد مكرم، بسنت شوقى، عفاف مصطفى، ياسمين رحمي، عمر رزيق، محمود فاروس، جودى مسعودى، كريم محجوب، نهال نور، وردشان مجدى، وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف سماح الحريرى وإخراج خالد مرعى.