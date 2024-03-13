شاهد| نصائح للفوز بثواب شهر رمضان الكريم.. تعرف عليها

يسعي المسلمون في شهر رمضان الكريم لعمل الصالحات وأخذ ثواب الشهر العظيم، فدائما يتجهون نحو العمل الصالح وتجنب الأخطاء، لذا هناك عدة نصائح عليك اتباعها للفوز بثواب شهر رمضان:
- التوبة النصوح وكثرة الاستغفار
- الإكثار من الدعاء في شهر رمضان
- النية الصادقة وأثرها في التوفيق للطاعة
- التخلص من العادات السيئة كالسهر والتدخين
- تشجيع الأطفال على الصلاة وممارسة الطقوس الدينية في رمضان
- الحرص على تقوية صلة الرحم والعلاقات بين الجميع
- التصدق قدر المستطاع فإن للصدقة فضل لا حصر لها
- رمضان شهر الروحانيات والعبادات وليس التلفاز