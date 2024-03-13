ads
الأربعاء 13 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

تليفزيون البوابة

شاهد| نصائح للفوز بثواب شهر رمضان الكريم.. تعرف عليها

نصائح للفوز بثواب
نصائح للفوز بثواب شهر رمضان
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

يسعي المسلمون في شهر رمضان الكريم لعمل الصالحات وأخذ ثواب الشهر العظيم، فدائما يتجهون نحو العمل الصالح وتجنب الأخطاء، لذا هناك عدة نصائح عليك اتباعها للفوز بثواب شهر رمضان:

  • التوبة النصوح وكثرة الاستغفار
  • الإكثار من الدعاء في شهر رمضان
  • النية الصادقة وأثرها في التوفيق للطاعة
  • التخلص من العادات السيئة كالسهر والتدخين
  • تشجيع الأطفال على الصلاة وممارسة الطقوس الدينية في رمضان
  • الحرص على تقوية صلة الرحم والعلاقات بين الجميع
  • التصدق قدر المستطاع فإن للصدقة فضل لا حصر لها
  • رمضان شهر الروحانيات والعبادات وليس التلفاز

 

صلة الرحم كثرة الاستغفار شهر رمضان الفوز بثواب شهر رمضان