تعليم السويس تكرم حارس الأمن الليلي بمدرسة لإحباطه محاولة سرقة

كرم ياسر عماره وكيل وزارة التربية والتعليم بالسويس أحد حارس الأمن الليلي محمد علي سالم بمدرسة قاسم أمين الأبتدائية، اليوم الأربعاء، وذلك لتصديه وإحباطه محاوله سرقة المدرسة حيث انتبه الي حركه في أحد الطوابق العلوية في تمام الساعه الحادية عشر ليلاً.

وعلي الفور توجه إليهم ليكتشف ثلاثة من اللصوص رصدتهم كاميرات المراقبة واشتبك معهم بعد أن قاموا بفك بعض نوافذ الألوميتال تمهيداً لسرقتها وتركوها ولاذوا بالفرار دون السرقة.

وقد اطمأن عمارة علي سلامه الحارس الليلي وقدم إليه مكافأة مالية فورية علي ما قدمه من بطولة وتفاني في الحفاظ على المال العام.

وعلي الفور تم إخطار إدارة المدرسة لقسم الشرطة التابع وتمت أعمال المعاينة الجنائية وتفريغ الكاميرات.

ومن ناحية أخرى فقد وجه عماره إدارة الأمن الي ضرورة تكثيف التواجد الأمني ليلاً علي المدارس وتحديدا أيام العطلات الرسمية والإجازات، مؤكداً أن مهمة الحفاظ علي المال العام ليست تكليفاً بل رساله لا يثقل علي الإطلاق حملها .