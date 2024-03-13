عبادة وصحة وشفاء.. أطباء: فوائد الصيام عظيمة لمرضى ضغط الدم والسكر والقلب..تحسين مستويات الكوليسترول في الجسم وتقليل تراكم الدهون بالشرايين 

فرض الله عز وجل علينا الصيام لما له من فوائد عظيمة غير العبادة مثل الإحساس بالفقراء والمحتاجين والجائعين، ويؤكد الأطباء للبوابة نيوز إن الصيام شفاء لمرضى الضغط والقلب والسكرى وله فوائد كثيرة ويحمى من الأمراض.

فوائد الصيام لمرضى ضغط الدم

يقول دكتور مجدى محمد دوابة استشاري الباطنة والقلب والسكر ى لـ" البوابة نيوز": عن الصيام وفوائده لمرضى ارتفاع ضغط الدم هناك بعض الفوائد المحتملة مثل تحسين التحكم في الضغط الدموي عن طريق تقليل الوزن الزائد وتحسين حساسية الأنسولين، وهذه عوامل الخطر المرتبطة بأمراض القلب مثل الكوليسترول والجلوكوز في الدم،تقليل التهيج والالتهاب مما يؤثر على ضغط الدم ومع ذلك، يجب أن ممارسة الصيام بحذر وتحت إشراف الطبيب، خاصة إذا كنت تعاني من حالات صحية مثل ارتفاع ضغط الدم. يجب عدم التوقف عن تناول الأدوية دون استشارة الطبيب المعالج، وينبغي مراجعة الطبيب لمناقشة كيفية تطبيق الصيام بأمان وتأثيره على صحتك الشخصية.

مرضى السكر

ويضيف د. دوابة ": الصيام قد يكون له فوائد مهمة لمرضى السكري، ولكن يجب أن يتم ذلك بحذر وتحت إشراف طبيب. موضحا بعض الفوائد المحتملة منها يحسين التحكم في مستويات السكر في الدم عن طريق تقليل الاعتماد على الطعام وتقليل الزيادات الحادة في مستويات السكر، تحسين حساسية الأنسولين مما يعني أن الجسم قد يصبح أكثر قدرة على استخدام الأنسولين بشكل فعال للتحكم في مستويات السكر في الدم، تقليل الوزن الزائد وهو عامل مهم لتحسين التحكم في السكر في الدم،تحسين الصحة القلبية عن طريق تحسين عوامل الخطر المرتبطة بأمراض القلب مثل الكوليسترول وضغط الدم، تقليل التهيج والالتهاب في الجسم، وهو عامل يمكن أن يؤثر على مستويات السكر في الدم.

وشدد على ضرورة الحذر من الصيام وأن يتم تحت إشراف ومراجعة الطبيب لمناقشة كيفية الصيام بأمان وتأثيره على صحتك الشخصية، خاصة إذا كنت تعاني من مرض السكري.

مرضى القلب

يقول دكتور احمد محمد شاهين إستشاري القلب لـ "البوابة نيوز": الصيام قد يوفر بعض الفوائد لمرضى القلب، لكن يجب أن يتم ذلك بحذر وتحت إشراف طبيب وهناك فوائد محتملة مثل تحسين مستويات الكوليسترول في الجسم، مما يمكن أن يقلل من تراكم الدهون في الشرايين ويقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، تقليل الوزن الزائد عامل مهم لتقليل الضغط على القلب وتحسين صحة القلب، وتحسين ضغط الدم يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب المرتبطة بارتفاع ضغط الدم،و بتحسين الحساسية للأنسولين مما يسهم في تحسين صحة القلب، وتقليل التهيج والالتهاب في الجسم، مما يحمي القلب والأوعية الدموية من الضرر.

وأشار إلى ضرورة أن يتم الصيام بحذر وتحت إشراف الطبيب، وينبغي مراجعة الطبيب لمناقشة كيفية تطبيق الصيام بأمان وتأثيره على صحة القلب.