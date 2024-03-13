انتصاران فقط.. أرقام جوميز مع الزمالك بعد خوض 5 مباريات

قاد البرتغالي جوزية جوميز مدرب فريق الزمالك، الفارس الأبيض في 5 مواجهات حتى الآن، لمختلف المسابقات سواء الدوري الممتاز أو كأس مصر أو كأس الكونفيدرالية الأفريقية .

وخلال 5 مباريات خاضهم جوميز مع الفريق الأبيض نجح في الفوز بمباراتين فقط، وذلك على حساب فريق الداخلية بمسابقة الدوري الممتاز، وأبوسليم الليبي في الكونفيدرالية الأفريقية .

بينما تعادل مع الإسماعيلي بالدوري، وخسر أمام الجونة بنتيجة 3-2 بمسابقة الدوري الممتاز ايضا، اما في كأس مصر فقد خسر نهائي البطولة في الأيام الماضية أمام النادي الأهلي بنتيجة 2-0 في المباراة التي أقيمت بالسعودية بحضور 25 ألف مشجع .

وكان المدرب البرتغالي جوزية جوميز قد تولي مهمة تدريب الزمالك خلفا للمدرب المحلي معتمد جمال .