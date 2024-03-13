اجتماع طارئ فى الزمالك بسبب الهزيمة من الأهلى والجونة

بعد الهزيمة أمس من فريق الجونة، يعقد مجلس إدارة نادى الزمالك، برئاسة حسين لبيب، اليوم الأربعاء، اجتماعا عاجلا، وذلك لمناقشة العديد من الملفات، أبرزها الهزيمة فى لقائى نهائى كأس مصر وفى الدورى.

وكان نادى الزمالك قد تعرض لهزيمة قاسية أمس الثلاثاء، أمام الجونة، بثلاثة أهداف لهدفين، ضمن منافسات الجولة الـ 15 من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز.

كما تعرض للخسارة أمام غريمه التقليدى الأهلى فى نهائى كأس مصر، على ملعب "الأول بارك" بالمملكة العربية السعودية، بهدفين دون رد.

ويوجد حالة من الغضب داخل مجلس الإدارة من الجهاز الفني، بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز، واللاعبين، بسبب تراجع مستوى الفريق فى الفترة الأخيرة، وتذبذب فى النتائج.

ويحتل فريق الزمالك المركز الـ 13 برصيد 15 نقطة، حصدها من 11 مباراة، بينما رفع فريق الجونة رصيد إلى النقطة 22 ليحتل بها المركز السادس من 14 لقاء.