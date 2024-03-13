"العمل" تنظم ندوة توعوية لنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية في أسوان

نظمت مديرية العمل بمحافظة أسوان ندوة تثقيفية لنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل ، وذلك بالقاعة التدريبية بمستشفى الصدر بأسوان ، بحضور عدد من الأطباء وطاقم التمريض.

تناولت الندوة مفهوم السلامة والصحة المهنية وأهدافها وكيفية تفعيل خطة الطوارئ على أرض الواقع والحريق ، وشرح للمخاطر الكيميائية والبيولوجية والسلبية الخاصة بمجال السلامة والصحة المهنية ، وكيفية تقييم المخاطر ، واتخاذ الإجراءات الاحترازية بالمستشفى ، وذلك فى إطار سلسلة من الندوات بدأتها المديرية وأجهزتها فى مختلف قطاعات العمل داخل المحافظة للتوعية بأهمية تطبيق اشتراطات السلامة لحماية العاملين والمترددين والمنشآت من مخاطر بيئة العمل وتوفير مناخ عمل آمن.

وأوضح فوزى صابر مدير مديرية العمل بأسوان، أن تلك الندوات تأتي لتنفيذ توجيهات وزير العمل حسن شحاتة بضرورة نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية للحفاظ على الأفراد والممتلكات داخل أماكن العمل المختلفة ، لتحقيق زيادة الإنتاج وتشجيع الإستثمار وتوفير مناخ عمل آمن ومستقر. وأضاف مدير المديرية ، انه تحت إشراف الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل بالوزارة ، جرى تنظيم تلك الندوات للعاملين فى القطاع الصحى ، والتى قدمها المهندس فارس عبدالعزيز مدير مكتب السلامة والصحة المهنية بأسوان ، والمهندس طه فتحى مفتش المكتب ، حيث وجه المشاركين الشكر لوزير العمل، ومحافظ أسوان على إتاحة مثل هذه الندوات لزيادة الوعى بين العاملين ، آملين فى تكرار مثل هذه الندوات لتعظيم الاستفادة لدى اكبر عدد من العاملين بالمستشفى.

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