بنك الإمارات دبي الوطني مصر يفتتح فرعا جديدا في محافظة قنا

افتتح بنك الإمارات دبي الوطني – مصر، خطته التنموية ورؤيته الشاملة للتوسع الجغرافي في كافة محافظات الجمهورية، بالإعلان عن افتتاح أحدث فروعه في محافظة قنا، وإتاحة أفضل الخدمات المالية والبنكية بما في ذلك طرح منتجات وحلول متكاملة وذات جودة عالية، لتلبية الاحتياجات المختلفة لعملائنا في صعيد مصر من الأفراد والشركات الكبيرة والصغيرة ومتناهية الصغر، لتعزيز استثماراتهم وخلق فرص عمل جديدة، وتحسين حياة الأفراد، تماشيا مع جهود البنك المركزي المصري في تنفيذ الشمول المالي، وفق استراتيجية الدولة لتحقيق التنمية المستدامة في الصعيد.

وتأتي هذه الخطوة بعد افتتاح فرع شبين الكوم نوفمبر 2023، وتدشين فرع الزقازيق بمحافظة الشرقية الشهر الماضي، وهو ما يعكس حرص بنك الإمارات دبي الوطني - مصر على توفير الخدمات المصرفية والمالية لجميع فئات المجتمع، وبشكل خاص في القرى والمحافظات، سعياً إلى تحقيق الشمول المالي والتمكين الاقتصادي.

وشهد الافتتاح كلا من الدكتور حازم عمر، نائب محافظ قنا، والدكتور أحمد عكاوي ، رئيس جامعة جنوب الوادي، في حضور عمرو الشافعي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك الإمارات دبي الوطني – مصر و مصطفى رمزي، رئيس قسم الخدمات المصرفية للأفراد وإدارة الثروات ببنك الإمارات دبي الوطني – مصر، بجانب قيادات من المحافظة، وكبار القيادات التنفيذية بالبنك بالإضافة إلى مجموعة من كبار العملاء.

وفي هذا السياق، صرح عمرو الشافعي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك الإمارات دبي الوطني – مصر إلى قائلا: "افتتاح فرع قنا يأتي كخطوة استراتيجية تدعم توسع البنك الجغرافي في صعيد مصر، وتعزز منهجيته في انتشار فروعه في كافة المحافظات، لخدمة جميع العملاء بكفاءة من خلال تقديم تجربة مصرفية فريدة لأهالينا في الصعيد وتمكينهم ماليًا، حيث يأتي هذا الافتتاح ضمن سلسلة من الخطط التوسعية التي ينفذها البنك وسيستمر في تنفيذها على مدار عام 2024 لإتاحة الخدمات المصرفية المتكاملة والمتميزة في كافة محافظات الجمهورية."

ومن جانبه قال مصطفى رمزي، رئيس قسم الخدمات المصرفية للأفراد وإدارة الثروات ببنك الإمارات دبي الوطني – مصر: " يعتبر افتتاح الفرع الجديد في محافظة قنا خطوة مهمة ضمن استراتيجية البنك المستمرة لدعم المجتمع المصري، وتأتي هذه الخطوة في إطار خطة البنك للتوسع في صعيد مصر والمحافظات بهدف تلبية احتياجات العملاء. ويقدم الفرع الجديد كافة الخدمات المصرفية والدعم للعملاء سواء كانوا أفرادًا أو شركاتٍ بمختلف أحجامها، حرصا من البنك على تحقيق أهداف الشمول المالي."

ويلتزم بنك الإمارات دبي الوطني - مصر بتوفير أحدث وأفضل المنتجات والخدمات المصرفية لعملائه، ويحرص البنك على تصميم فروعه وفقًا لأحدث المعايير المتقدمة، بما يعزز من روح التطور والابتكار، ويأتي الفرع الجديد متكاملا بوجود صالة خاصة لكبار العملاء ومركز أعمال الشركات، إضافة إلى مساحة مجهزة بأحدث التقنيات الإلكترونية، بهدف توفير تجربة مصرفية سلسة، حيث يعد بنك الإمارات دبي الوطني- مصر واحداً من أكبر البنوك العاملة في مصر، ويمتلك حوالي 327 ماكينة صرف آلي تغطى مختلف أنحاء الجمهورية.