"العمل": عقود عمل للشباب وذوي الهمم بشركة مواد غذائية في سوهاج

سلمت مديرية العمل بمحافظة سوهاج ، عدد 71 عقد عمل للشباب في شركة توفير المواد الغذائية " كازيون " ، والتي شملت عدة وظائف منها : مديري فروع ، ومساعدي مديري فروع ، ورئيس وردية ، وموظفين فرع ، بالإضافة إلى تسليم 5 عقود عمل لذوي الهمم بالشركة ، وجار استكمال العدد المطلوب ليصل إلي 100 موظف بالشركة.

وجاء ذلك فى ضوء جهود المديرية لتوفير فرص العمل اللائقة للشباب من الجنسين داخل منشآت القطاع الخاص والاستثماري بالمحافظة ، والاهتمام بذوي الهمم من خلال تدريبهم وتشغيلهم لدمجهم فى سوق العمل ، تنفيذاً لأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 ، وقانون رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 10 لسنة 2018 ، واستيفاء النسبة المقررة 5 % من إجمالي العاملين بالمنشآت التي يعمل بها 20 عاملاً فأكثر.

وأوضح الدكتور هشام أبوزيد مدير مديرية العمل بسوهاج ، أن تلك الجهود التى تقوم بها المديرية وأجهزتها ، تأتي تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بتوفير مزيد من فرص العمل اللائقة للشباب من الجنسين خاصة ذوى الهمم لدمجهم فى سوق العمل تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية، ومتابعة فرص التشغيل التي يتم الإعلان عنها في النشرة القومية للتشغيل والتي تعدها الإدارة العامة للتشغيل بالوزارة لضمان جديتها ، ومتابعة نتائج ملتقيات التوظيف التي تنفذها المديريات ، وأضاف مدير المديرية انه جرى تنظيم ملتقي توظيف في نوفمبر الماضي ، بقاعة التدريب الإداري بديوان المديرية لشركة كازيون ماركت لبيع وتوزيع المواد الغذائية بسوهاج والتي افتتحت 15 فرع بسوهاج ، وجرى عمل المقابلات الشخصية للمتقدمين لاختيار 100 موظف من أفضل العناصر المؤهلة ، وفقاً للشروط الواردة بالإعلان ، وبالفعل جرى اختيار 71 وتم تدريبهم في محافظة المنيا بعد استكمال إجراءات تعيينهم.

وأشار مدير المديرية إلى انه جرى توقيع عقود عمل لعدد 5 من ذوي الهمم لاستيفاء النسبة القانونية الـ 5 % من إجمالى عمالها من بين تلك الفئة ، وهم : أحمد عثمان على القط ، حمدي السيد محمد ، اسماء محمد مصطفى، ومحمد السيد محمد ابو الحسن ، ومحمد مصطفي خليل، للعمل على وظيفة ( موظف فرع ) وفقاً للإعاقة والمؤهل، بعد التأكد من استيفاء جميع العقود للضوابط الواردة في قانون العمل 12 لسنة 2003 ، ومنها الحد الأدنى للأجور، والتأمين الاجتماعي على العمال، والإجازات ، وكافة الحقوق والالتزامات ، كما كرم مسئولي الشركة لالتزامهم بالتعيين عن طريق وزارة العمل واستيفاء نسبة ذوي الهمم.

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