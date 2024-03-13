الفرق الهولندية عقبة أمام بوروسيا دورتموند بدورى الأبطال

يدخل فريق بوروسيا دورتموند الألمانى مواجهة الليلة فى إياب دور الـ 16 من بطولة دورى الأبطال فى مواجهة آيندهوفن، وعينه على عقدة الفرق الهولندية.

ففى تمام العاشرة من مساء اليوم، يستضيف فريق بوروسيا دورتموند الألماني، ضيفه آيندهوفن الهولندي، فى تمام العاشرة من مساء اليوم الأربعاء، على ملعب "سيجنال إيدونا بارك"، ضمن منافسات إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا "الشامبيونزليج".

وكان لقاء الذهاب قد انتهى بالتعادل الإيجابى بهدف لكل فريق، وذلك على ملعب فيليبس.

بهذه النتيجة يحتاج كل فريق لتحقيق الانتصار من أجل التأهل للدور ربع النهائى، وذلك بعد ألغاء قاعدة الهدف بهدفين خارج الأرض فى حل تساوى أهداف الفريقين.

وتواجه الفريقان فى 3 مناسبات سابقة، حقق خلالها دورتموند فوزًا وحيدًا خارج ملعبه عام 2002، وتعادلا مرتين في ألمانيا، أولهما في عام 2002، إضافة إلى لقاء الذهاب هذا الموسم.

وعلى صعيد الفرق الهولندية، واجه دورتموند الأندية الهولندية 5 مرات على ملعبه في دوري أبطال أوروبا، حقق خلالها الفوز فى مباراة واحده فقط، وكان فى موسم 2012 أمام اياكس أمستردام بهدف نظيف.

وحقق التعادل مرتيبن، الأولى أمام روتردام فى موسم 1999، وآيندهوفين فى موسم 2002، وخسر أمام أياكس في ربع نهائي 1996 وفي دور المجموعات 2021.