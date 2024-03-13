إعلام عبري: أكبر شركة طيران في أوروبا تعلق رحلاتها إلى إسرائيل مرة أخرى

أعلنت شركة رايان إير وهي أكبر شركة طيران في أوروبا من حيث عدد الركاب، تعليق رحلاتها من وإلى تل أبيب مرة أخرى.

وتأتي هذه الخطوة بعد شهر واحد فقط من استئناف شركة الطيران الأيرلندية منخفضة التكلفة عملياتها إلى إسرائيل بجدول زمني مخفض وسط الحرب المستمرة مع حركة حماس، بحسب ما أوردته صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".

وقالت أكبر شركة طيران في أوروبا من حيث عدد الركاب، إنها أوقفت عملياتها من وإلى إسرائيل اعتبارا من 27 فبراير، حيث "أجبرها مطار بن جوريون الدولي على العمل في المبنى رقم 3 الأكثر تكلفة، مما أدى إلى تكاليف أعلى بكثير وكان من شأنه أن يؤدي إلى الكثير من التكاليف، وارتفاع أسعار تذاكر الطيران لمسافري رايان إير المسافرين من وإلى تل أبيب".

وأغلقت هيئة المطارات الإسرائيلية المبنى رقم 1، الذي تستخدمه بشكل رئيسي شركات الطيران المستأجرة والميزانية، بعد اندلاع الحرب في أعقاب الهجوم الذي قادته حماس في 7 أكتوبر.

ونتيجة لذلك، تقتصر حركة الطيران الداخلي والخارجي من مطار بن جوريون الدولي على استخدام المبنى رقم 3، والذي يفرض رسومًا أعلى.

وألغت شركات الطيران الدولية الكبرى، بما في ذلك رايان إير، جميع رحلاتها إلى إسرائيل في الأسبوع الأول من الحرب استأنفت شركة رايان إير رحلاتها من وإلى إسرائيل في 1 فبراير مع جدول تشغيل مخفض، حيث استأنفت شركات الطيران الأوروبية الأخرى، بما في ذلك لوفتهانزا والسويسرية والنمساوية، عملياتها إلى البلاد.