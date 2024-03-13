بالصور.. مبادرة «دوّي» لتمكين الفتيات تصل مناطق جبلية بعمق جنوب سيناء

تواصلت فعاليات المبادرة الوطنية لتمكين الفتيات «دوّي» تحت شعار بحكايتك تكمل حكايتهم بمركز شباب وادي فيران التابع لمدينة أبو رديس في محافظة جنوب سيناء، تحت رعاية انتصار السيسي قرينة رئيس الجمهورية، والذي ينفذ من خلال الإدارة المركزية للتعليم المدني "الإدارة العامة لبرلماني الطلائع والشباب" بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بجنوب سيناء.

محاور المبادرة

وتتناول محاور المبادرة عقد جلسات نقاشية وورش عمل حول أهمية: "الحور المجتمعي وآليات الدعم المجتمعي وتوفير مساحات أمنه للفتيات والفتيان للمشاركة والتعبير عن تجاربهم وخبراتهم وقصصهم، وتنمية المجتمع لدعم الفتيات والفتيان لتحقيق كامل إمكاناتهم، وتعزيز مجتمع يتم فيه الحد من أوجه عدم المساواة بين الجنسين".

1200 مستفيد من المبادرة

وقال محمد فتحي توفيق وكيل وزارة الشباب والرياضة بجنوب سيناء لـ "البوابة نيوز": "إن المبادرة تستهدف 1200 مستفيدًا في المرحلة العمرية من 14 لــ 18 عامًا "برلمان الطلائع"، و18 لــ40 عامًا "برلمان الشباب" والقيادات المجتمعية والأسر، وأن يكون نتاج ثمارها 100 مبادرة مجتمعية تساعد على تمكين الفتيات ودعم المجتمع من خلال عقد سلسلة من اللقاءات الحوارية بواقع 600 حوار مجتمعي بواقع 40 حوار مجتمعي لكل محافظه، وتنفيذ 15 حوار وطني يتضمن تنفيذ نوادي المشاهدة الذي تعرض "فيلم بداية الخيط" تهدف "دوي" إلى تسليط الضوء باستمرار على النماذج الإيجابية للفتيات اللواتي جرى تمكينهم والأشخاص الذين يدعمونهم.

وأشار أحمد عبد العزيز وكيل المديرية إلى أن انطلاق المبادرة تأتي في إطار المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية؛ حيث تتناول مبادرة "دوي" جميع جوانب الفتيات وصحتهن وحمايتهن وتعليمهن وتعلمهن ومشاركتهن الفعّالة في المجتمع، وهذا هو السبب في أنها تجمع بين جهود المؤسسات والأفراد لتشكيل شراكة لدعم الفتيات والفتيان والمجتمعات المحلية بوجه عام.





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