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الأربعاء 13 مارس 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

فضائيات

إعلام فلسطيني: 8 شهداء إثر قصف الاحتلال منزلا في البريج وسط غزة

شهداء
شهداء
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نقلت فضائية "القاهرة الإخبارية" عن وسائل إعلام فلسطينية، أنباء عن سقوط 8 شهداء وعدد من الجرحى بقصف الاحتلال الإسرائيلي منزلا في مخيم البريج وسط قطاع غزة، اليوم الأربعاء.

وفي سياق متصل، أفادت وسائل إعلام فلسطينية، بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت 5 فلسطينيين بينهم طفل من بلدة بيت أمر شمال الخليل بالضفة الغربية، اليوم الأربعاء، وفقا لما نقلته فضائية “القاهرة الإخبارية”.

وأوضح مراسل القاهرة الإخبارية، أن قوات الاحتلال تقتحم جنين ومخيمها وتدمر البنية التحتية، وتغلق حاجز النفق جنوب القدس أمام المركبات.

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