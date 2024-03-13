غرفة المطاعم السياحية تبدأ تنقية الجداول استعدادا للانتخابات

بدأت غرفة المنشآت والمطاعم السياحية في اتخاذ الخطوات التنفيذية استعدادا لإجراء انتخابات مجلس الإدارة للغرفة ومندوبيها لدى اتحاد الغرف السياحية، وذلك تنفيذًا لنص المادة رقم 20 من اللائحة التنفيذية لقانون إنشاء الغرف السياحية وتنظيم اتحاد لها رقم 27 لسنة 2023.

وأكد عادل المصرى، رئيس لجنة تسيير أعمال غرفة المنشآت والمطاعم السياحية، أن الجهاز الإدارى للغرفة تولى تنقية الجدول العام للجمعية العمومية للغرفة، بحيث يتم إعداد جداول بالمنشآت الأعضاء التي يحق لممثليها الإدلاء بأصواتهم في عمليات الاقتراع لانتخاب أعضاء مجلس الإدارة الجديد للغرفة، ومندوبيها لدى الجمعية العمومية لاتحاد الغرف السياحية.

وقال المصرى، إن اللائحة أكدت أن المنشآة التى لها حق الترشيح أو التصويت في الانتخابات يجب ألا تكون لها مواقف قانونية، وتكون قد سددت كافة الالتزامات المالية المستحقة عليها لدى الغرفة والوزارة من اشتراكات وإجراءات تجديد التراخيص عن السنوات السابقة لعقد الجمعية العمومية.

وأضاف المصرى، أن الجهاز الإدارى بالغرفة بقيادة أحمد الناظر، المدير التنفيذي للغرفة يعكفون حالياً على تنقية كشوف العضوية ، وإخطار المنشآت والمطاعم السياحية بضرورة سرعة سداد الاشتراكات للغرفة قبل الشروع في إجراء وتحديد موعد الانتخابات.

وأِشار إلى أن اللائحة قد اشترطت في مادتها رقم 20 على تشكيل لجنة تقوم بتنقية الجدول العام وإعداد جدول خاص بالمنشآت التي سيكون لها حق الاقتراع قبل شهرين على الأقل من نهاية السنة المالية، على أن تنتهى اللجنة من أعمالها خلال شهر على الأكثر من تاريخ صدور قرار بتشكيلها.

وأوضح رئيس لجة تسيير أعمال غرفة المنشآت والمطاعم السياحية، إنه وفقاً لنص المادة رقم 21 من اللائحة، فإنه سيتم عرض الجداول بعد أعمال التنقية التي تستمر لنحو 10 أيام بدأت من 11 مارس الجارى، بمقر الغرفة، بحيث يمكن لأى منشأة من الأعضاء الاعتراض على عدم إدارجها ضمن كشوف الناخبين، وذلك خلال خمسة أيام من تاريخ انتهاء مدة العرض.

وأشار عادل المصرى، إلى أنه يمكن للمنشآت التى تتظلم من عدم إدراجها، التقدم باعتراضها إلى اللجنة المشكلة بالاتحاد المصرى للغرف السياحية ويتعين عليها الفصل فى الاعتراض بقرار مسبب خلال ثمانية أيام من تاريخ تقديمه.

وتابع إنه سيتم إخطار مقدم الاعتراض بقرار اللجنة بكتاب مصحوب بعلم الوصول خلال أربعة أيام من تاريخ صدوره، موكدًا أنه بمبادرة من الغرفة سيتم نشر أسماء المنشآت والمطاعم السياحية التي لها الأحقية في الإدلاء بأصواتها في الانتخابات والتي تم إدراجها في كشوف الناخبين على صفحة الغرفة بالفيس بوك.

ويذكر أن اللائحة االتنفيذية لقانون إنشاء الغرف السياحية وتنظيم اتحاد لها رقم 27 لسنة 2023 قد نصت في مادتها رقم 23 على التالى: “تجرى عملية التصويت لانتخاب أعضاء مجلس إدارة الغرفة ومندوبيها لدى الاتحاد في اجتماع الجمعية العمومية العادية الذى ينعقد خلال الستة أشهر التالية لانتهاء السنة المالية”.