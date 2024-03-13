بوتين: وجود قوات أجنبية في أوكرانيا لن يغير مسار العملية العسكرية

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن روسيا مستعدة لاستخدام الأسلحة النووية إذا شعرت بخطر وجودي، موضحا أن الثالوث النووي الروسي أكثر حداثة من أي ثالوث في العالم ونعتبر ظهور أي قوات أمريكية في أوكرانيا متورطة في الحرب.

وأضاف فلاديمير بوتين، في تصريحات نقلتها فضائية “القاهرة الإخبارية”، اليوم الأربعاء، أن وجود قوات أجنبية في أوكرانيا لن يغير مسار العملية العسكرية، مشيرا إلى أن روسيا مستعدة للتفاوض بشأن أوكرانيا وأي محادثات يجب أن تحتوي على ضمانات مكتوبة وليست هدنة حتى لا تتم إعادة تسليح كييف.

وتابع فلاديمير بوتين، أن بولندا تريد إعادة احتلال أجزاء من أوكرانيا التي تعتبرها جزءا من أراضيها، وأنهم سيتعاملون مع أي رئيس للولايات المتحدة ولا تدخل في الانتخابات الأمريكية، معلقا “سننشر قوات وأنظمة ضاربة عند الحدود مع السويد وفنلندا بعد انضمامهما إلى حلف الناتو”.