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الأربعاء 13 مارس 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

بوابة العرب

قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم مدينة نابلس ومخيم بلاطة

قوات الاحتلال الإسرائيلي
قوات الاحتلال الإسرائيلي
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في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي مدينة نابلس ومخيم بلاطة المجاور لها.

 

ووفقا  لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" فإن الاقتحام بدأ بالمدينة قبل اقتحام مخيم بلاطة ببضع دقائق، حيث تمت السيطرة على إحدى العمارات.

وأفادت "وفا" بتمركز قوة عسكرية مدججة بالسلاح قبالة مدرسة جردانة وطلعة اسو.

فيما شوهدت عدة آليات وجرافة عسكرية وهي تقتحم حارة الحشاشين في مخيم بلاطة، وذلك تزامنًا مع سماع إطلاق نار كثيف يثير حالة من القلق والتوتر في المنطقة.

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه وانتهاكاته واقتحاماته المتكررة للمدن والبلدات الفلسطينية منذ السابع من أكتوبر الماضي.

 

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