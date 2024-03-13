ads
الأربعاء 13 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

حوادث وقضايا

كان يتدلى من حبل.. دفن جثة شاب عثر عليه ميتًا داخل شقته بـ6 أكتوبر

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

صرحت جهات التحقيق بالجيزة، بدفن جثة شاب عثر عليه ميتَا داخل بمدينة 6 أكتوبر، بعد مناظرة الجثة والاطلاع على تقرير الطب الشرعي بالصفة التشريحية لجثمانه، وطلبت تحريات أجهزة الأمن حول الواقعة.


كان يتدلى من حبل
وأفادت التحريات الأولية، أن جثة الشاب ويدعى"إبراهيم.ن" 33 سنة، كانت تتدلى من حبل مثبت بسقف الغرفة ولا توجد آثار بعثرة في محتويات المنزل، ويرتدي ملابسه كاملة، ويرجح أن لا تكون هناك شبهة جنائية وراء وفاته.


البداية ببلاغ تلقته الإدارة العامة لمباحث الجيزة، من غرفة عمليات شرطة النجدة بالعثور على جثة شاب في ظروف غامضة داخل شقته بـ6 أكتوبر.


وعلى الفور انتقلت قوة من مباحث قطاع أكتوبر إلى محل البلاغ، وتبين من خلال الفحص أن الجثة لشاب، كان مشنوقا داخل شقته بدائرة القسم.


تم نقل جثمان الشاب المتوفي إلى المستشفى وإيداعها ثلاجة الموتى تحت تصرف النيابة العامة.
تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

دفن جثة شاب عثر عليه ميتا داخل شقته ٦ اكتوبر