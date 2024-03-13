كان يتدلى من حبل.. دفن جثة شاب عثر عليه ميتًا داخل شقته بـ6 أكتوبر

صرحت جهات التحقيق بالجيزة، بدفن جثة شاب عثر عليه ميتَا داخل بمدينة 6 أكتوبر، بعد مناظرة الجثة والاطلاع على تقرير الطب الشرعي بالصفة التشريحية لجثمانه، وطلبت تحريات أجهزة الأمن حول الواقعة.



كان يتدلى من حبل

وأفادت التحريات الأولية، أن جثة الشاب ويدعى"إبراهيم.ن" 33 سنة، كانت تتدلى من حبل مثبت بسقف الغرفة ولا توجد آثار بعثرة في محتويات المنزل، ويرتدي ملابسه كاملة، ويرجح أن لا تكون هناك شبهة جنائية وراء وفاته.



البداية ببلاغ تلقته الإدارة العامة لمباحث الجيزة، من غرفة عمليات شرطة النجدة بالعثور على جثة شاب في ظروف غامضة داخل شقته بـ6 أكتوبر.



وعلى الفور انتقلت قوة من مباحث قطاع أكتوبر إلى محل البلاغ، وتبين من خلال الفحص أن الجثة لشاب، كان مشنوقا داخل شقته بدائرة القسم.



تم نقل جثمان الشاب المتوفي إلى المستشفى وإيداعها ثلاجة الموتى تحت تصرف النيابة العامة.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.