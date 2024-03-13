محمد سامي: نفسي أموت ناجح مش منسي وهخرج مسلسل عمرو سعد 2025

أعلن المخرج محمد سامي أنه مخرجًا ومؤلفًا لمسلسل الفنان عمرو سعد لموسم رمضان 2025.



وقال «سامي» خلال استضافته ببرنامج "أسرار" مع الإعلامية أميرة بدر المذاع على قناة النهار: «إن عمرو سعد ممثل كبير وموهوب جدًا ولكن كل ما أجي اشتغل معاه متحصلش، والحظ بيبقى ضدنا مش عارف ليه».

وأضاف «سامي» خلال البرنامج: «كتبت من المسلسل لحد دلوقتي حوالي خمس حلقات ومش هقدر أقول اسمه إحترامًا للمنتج صادق الصباح».

على صعيد آخر أكد سامي أنه ليس لديه حب لجمع المال، قائلًا: «معنديش شهوة جمع المال لأني من أسرة غنية مش بسيطة، وعندي شهوات أهم من الفلوس وهي جمع الحيوانات وعندي فوق الـ 1000 حيوان».

وتابع: «مبخفش من الحسد، ومبحبش فكرة الشيوخ يعني ايه أجيب شيخ يقرأ لي وأمي موجوده بتقرأ لي، معنديش مشاكل مع حد في المشايخ، لكن مبحبش أتكلم عن المشايخ ولا السياسيين، وعلاقتي بربنا بشوفه البديع الرحمن، لأنه خلق الحيوانات والألوان اللي أنا بحبها، وبطلب من ربنا طلبات تضحك، زي لو عربيتي عطلت أقوله مشيها، وممكن وأنا بعمل مشهد بطلب من ربنا أنه يبقى تريند».



وأضاف «سامي» قائلًا: «عندي شراهه للنجاح، نفسي أموت ناجح ومش منسي، وبخاف من الموت جدًا ومن المرض، لأن عندي أختي ماتت سنة 2005 كان عندها سرطان وبعد ما خفت منه مرضت تاني وماتت، هي كانت صيدلانية وموهوبة جدًا في الكتابة والشعر، لو موجودة كنا هنبقى كومبو هي تكتب وأنا أخرج لأنها محضرتش وأنا مخرج، كانت مثقفة أوي وموهوبة أوي».



واستطرد قائلًأ: "أختي كانت بتتعالج برا في أمريكا من السرطان، وكان الدكتور يهودي، قال لأبويا مطلوب مبلغ ضخم ووالدي وافق، والدكتور قاله أنا بصراحة بقولك رقم كبير عشان ترفض، وجربوا معاها كل حاجة حتى الحاجات الدينية زي بول الإبل في مرسى مطروح، لما راحت هناك رفضت التجربة ورجعت من مطروح ميتة في العربية".



