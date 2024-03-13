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الأربعاء 13 مارس 2024
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عبدالرحيم علي

البوابة ستار

محمد سامي: عفاف شعيب اتهمتني بـ«الباطل» وموضوع ظهرها «محصلش»

محمد سامى
محمد سامى
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علّق المخرج محمد سامي على اتهامات الفنانة عفاف شعيب له في وقت سابق أثناء مسلسل "آدم"، حيث قالت أنه أجبرها أثناء التصوير على الصعود لسيارة الشرطة رغم شعورها ببعض الآلام في ظهرها، مشيرًا إلى أنها اتهامات باطلة.

وقال «سامي» خلال استضافته ببرنامج "أسرار" مع الإعلامية أميرة بدر المذاع على قناة النهار: «قصة عفاف شعيب كلها كذب، وأنا بحترم سنها لأنها ست كبيرة، وهي اتكلمت كلام كتير كله كذب، القصة الحقيقية أننا مرة كنا بنصور مسلسل آدم ونفس الوقت بيتصور جنبنا مسلسل اسمه دوران شبرا، والأستاذة عفاف استأذنت قالتلي أخويا تعبان ومسافرة أعالجه، قلتلها تمام، وأنا بصور بالصدفة  كلمني صديق صدفة اسمه جوزيف قالى تعالى عدي عليا انا بصور مشهد لـ عفاف شعيب، وعرفت أنها فاستوديو ورانا، وموضوع ضهرها ده محصلش».


 

المخرج محمد سامي الفنانة عفاف شعيب خلاف عفاف شعيب والمخرج محمد سامى برنامج اسرار تقديم اميرة بدر