منها «تنظيم أوقات العمل والراحة»| «العنزي» توجه 6 نصائح للأمهات في رمضان

قالت الإعلامية أمل العنزي، إن شهر رمضان المبارك يحمل الكثير من الفرح والتقرب إلى الله، ولكنه أيضًا يشكل تحديات عديدة للأمهات في التوازن بين العبادة وإدارة المنزل والعائلة؛ مقدمة بعض النصائح القيمة للأمهات خلال هذا الشهر الكريم.



وأضافت «العنزي»، عبر فضائية «العربية»، أن أهم هذه النصائح هو تخطيط الوجبات الرئيسية لشهر رمضان مسبقًا، لتوفير الوقت والجهد، وضمان تناول وجبات غذائية متوازنة وصحية للعائلة، فضلا عن المرونة في التوقيت، حيث يُمكن للأمهات تنظيم أوقات العمل والراحة بمرونة، مع الأخذ في الاعتبار التوقيت الخاص بالصلاة والإفطار والسحور.



وأوضحت أنه يأتي بعد ذلك توجيه الأطفال، حيث يجب توجيه الأطفال حول أهمية الصيام والعبادة في رمضان، وتشجيعهم على المشاركة في الأعمال الخيرية والصدقات، علاوة على التفاعل الاجتماعي، مؤكدة أنه ينبغي للأمهات تعزيز التفاعل الاجتماعي بين أفراد العائلة خلال رمضان، من خلال تنظيم الأنشطة الدينية والثقافية المشتركة، مشيرة إلى ضرورة الاهتمام بالصحة، مشددة لى ضرورة أن تهتم الأمهات بصحتهن خلال شهر رمضان، من خلال تناول الطعام الصحي وشرب كميات كافية من الماء بين الإفطار والسحور.



وتابعت أنه يأتي بعد ذلك الاسترخاء والاستمتاع، ناصحة الأمهات بأن يكون لديهن وقت للاسترخاء والاستمتاع خلال رمضان، حتى يتمكن من الاستفادة الكاملة من الشهر الفضيل دون تحمل الضغوطات الزائدة، مؤكدة أن تطبيق هذه النصائح سيساعد الأمهات على الاستمتاع برمضان بكل يسر وسهولة، وتحقيق التوازن المثالي بين العبادة والمسؤوليات الأسرية.