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الأربعاء 13 مارس 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة سبورت

الدقيقة 51.. فتوح يسجل التعادل للزمالك أمام الجونة

فتوح نجم الزمالك
فتوح نجم الزمالك
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سجل أحمد فتوح هدف التعادل للزمالك في شباك الجونة بالدقيقة 51، من اللقاء الذي يجمع الفريقين مساء اليوم الثلاثاء باستاد خالد بشارة في الجولة الخامسة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

كان هدف الجونة قد جاء في الدقيقة 30 عن طريق اللاعب رضا صلاح.

يخوض الزمالك اللقاء بتشكيل يضم:

حراسة المرمى: محمد صبحي.

خط الدفاع: أحمد فتوح - حمزة المثلوثي - محمود علاء - عمر جابر.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا - محمد أشرف "روقا" - أحمد حمدي.

خط الهجوم:  ناصر ماهر - سامسون أكينيولا- محمود عبد الرازق "شيكابالا".

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من، محمد عواد وحسام عبد المجيد ومصطفى الزناري ومحمد شحاتة وسيد عبد الله "نيمار" وعبد الله السعيد ويوسف أوباما ومصطفى شلبي وناصر منسي.

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