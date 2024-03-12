"الأغذية العالمي" يعلن نجاحه في توصيل الغذاء لـ 25000 شخص في غزة

أعلن برنامج الأغذية العالمي اليوم الثلاثاء عن نجاحه في توصيل كميات كافية من الغذاء لـ 25،000 شخص إلى مدينة غزة، وهذا يعد أول قافلة ناجحة تصل إلى شمال القطاع منذ 20 فبراير.

وأكد البرنامج هذا الإنجاز من خلال تغريدة نشرها على حسابه على منصة "X" اليوم، مشيرًا إلى أن التسليم تم في وقت مبكر من صباح الثلاثاء.

وأوضحت المنظمة في تغريدتها أن هذه القافلة الناجحة تأتي في ظل الحاجة الملحة للمساعدات الغذائية في شمال غزة، حيث يعاني السكان من ظروف قاسية ويواجهون خطر المجاعة.

وشددت على أهمية استمرار تقديم المساعدات بشكل يومي لتلبية احتياجات السكان، وتحديدًا في مناطق الشمال التي تعاني الأكثر.

وأكدت المنظمة أيضًا على ضرورة توفير نقاط دخول مباشرة إلى الشمال لتسهيل عمليات التوزيع وتقديم المساعدات بشكل فعال، مما يساهم في تلبية الاحتياجات الغذائية العاجلة للسكان المحتاجين في المنطقة.