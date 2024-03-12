سفن حربية روسية تقصف أهدافًا جوية في إطار تدريبات بحر البلطيق

أعلن الأسطول الروسي اليوم الثلاثاء عن تنفيذ سلسلة من التدريبات العسكرية في بحر البلطيق، حيث قامت الفرقاطة "نيوستراشيمي" والسفن الحربية "بويكي" و"ستويكي" و"سوبرازيتلني" بتنفيذ عمليات تدريبية لإطلاق النار من أنظمة صواريخ أرض-جو ومدفعية ضد أهداف جوية تمثل العدو الافتراضي.

وأوضح المكتب الصحفي للأسطول البحري الروسي في بيان نشرته وكالة أنباء /تاس/ الروسية اليوم أن التدريبات تمت في إطار المناورات العسكرية الجارية، حيث قامت الوحدات البحرية المشاركة بالتدريب على صد الهجمات الجوية للعدو الافتراضي وتدمير الأهداف الجوية بنجاح.

أصدر البيان الصحفي للأسطول البحري الروسي تفاصيل إضافية حول التدريبات العسكرية في بحر البلطيق، حيث نفذت الفرقاطة "نيوستراشيمي" عمليات إطلاق نار من نظام صواريخ أرض-جو محمول بحرا، فيما استخدمت السفن الحربية "بويكي" و"ستويكي" و"سوبرازيتلني" المدفعية لضرب أهداف جوية معادية.

وأشار البيان إلى أن العمليات العسكرية تمت ضد أهداف جوية وهمية، بالإضافة إلى استخدام قذائف مضيئة خاصة في العمليات. وأكد البيان أن جميع الأهداف تم تدميرها بنجاح نتيجة للإطلاق النار المنفذ خلال التدريبات.

يتمركز أسطول بحر البلطيق التابع للبحرية الروسية في منطقة كالينينجراد، وهي منطقة روسية تقع في بحر البلطيق بين بولندا وليتوانيا، والتي تُعتبر من أعضاء حلف شمال الأطلسي "ناتو".